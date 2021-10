Supercoppa Italiana Inter Juve, ecco quando sarà decisa la data dalle finale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Supercoppa Inter Juve, ancora da conoscere la data definitiva in cui verrà giocata la finale della competizione: le ultime Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, la data di Inter–Juventus, finale di Supercoppa Italiana, non si saprà per almeno un altro mese. Il problema è legato alla cessione dei diritti televisivi nella zona del Nord Africa e del Medio Oriente. Lega Serie A al lavoro ma, ancora per qualche tempo, i tifosi delle due squadre non avranno certezze. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021), ancora da conoscere ladefinitiva in cui verrà giocata ladella competizione: le ultime Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, ladintus,di, non si saprà per almeno un altro mese. Il problema è legato alla cessione dei diritti televisivi nella zona del Nord Africa e del Medio Oriente. Lega Serie A al lavoro ma, ancora per qualche tempo, i tifosi delle due squadre non avranno certezze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Supercoppa - Dall'Arabia Saudita pronti a investire 200 milioni nella competizione, puntando a cambiare il format - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Supercoppa Italiana, un altro mese per conoscere la data? - TUTTOJUVE_COM : Supercoppa Italiana, un altro mese per conoscere la data? - ilnapolionline : Supercoppa Italiana ancora problemi sui diritti TV per data e sede - - SalpadrinoT : @salpaladino una supercoppa italiana nel palmares dell'ultimo decennio e fanno gli esaltati da mesi e mesi senza ne… -