(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Di e della sua cultura ce ne sono già tante, e qualcuno potrebbe domandarsi: cosa c’è ancora da dire? Ebbene, il nuovo libro di Annalisa Cosentino, docente alla Sapienza di Letteratura ceca con uno sguardo al resto del mondo centroeuropeo, almeno un paio di motivi di interesse li ha. Il primo è la ricchezza di testi. Tutti i libri analoghi parlano infatti di san Giovanni Nepomuceno, di Jan Hus, di Rodolfo II; ma qui il lettore curioso potrà leggere in diretta la cronaca dell’esecuzione del santo dei ponti, una lettera di Hus in attesa della morte nel carcere di Costanza, un passo del romanzo che Auguste Haschner dedica all’inizio del Novecento alla morte del leone che era l’animale preferito del re alchimista. Insieme, chi li avesse solo sentiti nominare può leggersi una pagina di testi celebri come il Golem di Meyrink, i Racconti di Mala Strana di Jan Neruda, il Buon soldato Švejk di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Storie Praga

ilGiornale.it

...Buffon abbia messo le corna ad Alena Seredova preferendole Ilaria D'Amico e la ragazza disi ... Si potrebbero raccontarecento di Diego Armando Maradona e delle sue prestazioni in ...Ma, per conoscere il lato oscuro di, partecipa al tour spettrale nella Città Vecchia. 8. ... degli aneddoti e dellepiù inquietanti che la città nasconde. In maschera o meno, ti ...Di storie di Praga e della sua cultura ce ne sono già tante, e qualcuno potrebbe domandarsi: cosa c’è ancora da dire? Ebbene, il nuovo libro di Annalisa Cosentino, docente alla Sapienza di Letteratura ...Dai 14 figli di Garrincha fino a Buffon, Terry e Balotelli: tradire è un classico del pallone Raccontano che Garrincha sia stato padre di quattordici figli, raccontano pure che i suddetti non siano tu ...