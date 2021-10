Siria | attentato dinamitardo a Damasco

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Almeno 14 persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite in unrealizzato con due ordigni esplosivi contro un autobus dell’esercito a, in. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa SANA, gli artificeri hanno disinnescato un terzo ordigno.in: cos’è successo? Almeno 14 militarini sono morti e altri

ilpost : Almeno 13 persone sono state uccise in un attentato a Damasco, in Siria - Adnkronos : #Siria, attentato contro bus a Damasco: 13 morti. - BinaryOptionEU : RT '#Siria, attentato contro bus a Damasco: 13 morti. - infoitscienza : Siria: le immagini sul luogo dell’attentato, è il più grave da anni a Damasco - NicKiappa : RT @michelegiorgio2: Attentato terroristico a #Damasco. Due bombe poste su una strada della capitale hanno ucciso 13 soldati a bordo di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria attentato

Mercoledì un pullman militare è stato attaccato nel centro di Damasco, la capitale della: almeno 13 persone sono state uccise. Il pullman è ...AGI - Ha causato diversi morti e feriti undinamitardo contro un pullman dell'esercito a Damasco. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Sana. Il pullman, aggiunge l'agenzia, stava attraversando il ponte Raiss nella capitale siriana quando ...Almeno 13 persone sono morte e tre sono rimaste ferite oggi in seguito ad un attacco terroristico realizzato con due ordigni esplosivi contro ...Almeno 14 militari siriani sono morti e altri due sono rimasti feriti questa mattina a Damasco, in Siria, in un attentato dinamitardo.