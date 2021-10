Sinner-Musetti oggi | ATP Anversa | orario | tv | programma | streaming

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), mercoledì 20 ottobre (non prima delle 18.30), Jannike Lorenzosi sfideranno per gli ottavi di finale dell’ATP250 di(Belgio). Nel 4° incontro del Centrale si terrà il tanto atteso derby tra i due prospetti più interessanti del nostro tennis, che già hanno un fondamento di realtà., n.13 del mondo di questa settimana, continua la sua ascesa in classifica forte del suo gioco di aggressività e solidità. Tanti aspetti sono da migliorare, in particolare serve&volley, ma la potenza sviluppata da fondo è notevole e soprattutto a livello indoor può diventare un fattore. Peril discorso è un po’ diverso, essendo un giocatore molto più estroso e creativo che deve ancora trovare tutti i pezzi del puzzle. Un match tra due modi diametralmente opposti ...

Domani l'azzurro dovrà chiedere strada al numero 1 del tabellone, Jannik: arrivando ai quarti l'azzurro si porterebbe a quota 983 , al 64° posto, mentre un ulteriore ...DI LORENZO...A partire dalle ore 13.00 sarà possibile seguire gli incontri, incluso, in diretta tv in chiaro su SuperTennis TV ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv e Tennis TV. OA ...Oggi, mercoledì 20 ottobre (non prima delle 18.30), Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per gli ottavi di finale dell'ATP250 di Anversa (Belgio). Nel 4° incontro del Centrale si terrà il tan ...Ciò vuol dire appunto che negli ottavi andrà in scena un'altra sfida tutta azzurra, con l'altoatesino chiamato ad imporsi per portare a casa altri punti decisivi nella sua rincorsa ad uno degli ultimi ...