Scardina contro McGregor: “Spazzatura, è orribile quel che ha fatto” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Uno che si comporta come McGregor nel nostro mondo è considerato Spazzatura. Noi siamo consapevoli che il nostro corpo è un’arma“. A parlare è il pugile Daniele Scardina, ospite del programma ‘105 Kaos’ in onda su Radio 105, che si sofferma sull’aggressione subita da Francesco Facchinetti dalla leggenda delle mma. “Domenica mi sono svegliato, ho preso il telefono, ho visto la storia di Francesco e nel nostro gruppo ho scritto ‘Ditemi che è uno scherzo’”, ha spiegato. “E’ una roba terribile, noi pugili, noi sportivi siamo tenuti a dare l’esempio, dobbiamo essere un esempio di riscatto, di educazione, di unione, cosa che molte persone non fanno e un campione come Conor McGregor dovrebbe essere un grande esempio dato che lo seguono milioni di persone”. E ancora: “quello che ha fatto è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Uno che si comporta comenel nostro mondo è considerato. Noi siamo consapevoli che il nostro corpo è un’arma“. A parlare è il pugile Daniele, ospite del programma ‘105 Kaos’ in onda su Radio 105, che si sofferma sull’aggressione subita da Francesco Facchinetti dalla leggenda delle mma. “Domenica mi sono svegliato, ho preso il telefono, ho visto la storia di Francesco e nel nostro gruppo ho scritto ‘Ditemi che è uno scherzo’”, ha spiegato. “E’ una roba terribile, noi pugili, noi sportivi siamo tenuti a dare l’esempio, dobbiamo essere un esempio di riscatto, di educazione, di unione, cosa che molte persone non fanno e un campione come Conordovrebbe essere un grande esempio dato che lo seguono milioni di persone”. E ancora: “lo che haè ...

