S.W.A.T. 4 torna finalmente in tv: ecco quando e dove (Di mercoledì 20 ottobre 2021) torna in onda la bellissima serie televisiva SWAT con protagonista Shemar Moore: ecco tutte le anticipazioni e novità torna l’amatissima serie americana S.W.A.TA distanza di un anno dall’ultima puntata, arriva finalmente sulla seconda rete, la terza stagione di S.W.A.T. 4. Il telefilm, debutterà sabato 23 ottobre, come sempre, in prima serata. Stando alle prime anticipazioni, almeno per ora la rete ha deciso di mandare in onda i primi otto episodi mentre i restanti, circa altri 10 verranno trasmessi nella quinta stagione. LEGGI ANCHE —> Paola Perego: ecco la sua bellissima figlia Il motivo di questo numero ridotto è stato causato purtroppo dall’emergenza sanitaria che ha rallentato le riprese. Gli altri episodi restanti, verranno mandati in onda nella quarta stagione. Come ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)in onda la bellissima serie televisiva SWAT con protagonista Shemar Moore:tutte le anticipazioni e novitàl’amatissima serie americana S.W.A.TA distanza di un anno dall’ultima puntata, arrivasulla seconda rete, la terza stagione di S.W.A.T. 4. Il telefilm, debutterà sabato 23 ottobre, come sempre, in prima serata. Stando alle prime anticipazioni, almeno per ora la rete ha deciso di mandare in onda i primi otto episodi mentre i restanti, circa altri 10 verranno trasmessi nella quinta stagione. LEGGI ANCHE —> Paola Perego:la sua bellissima figlia Il motivo di questo numero ridotto è stato causato purtroppo dall’emergenza sanitaria che ha rallentato le riprese. Gli altri episodi restanti, verranno mandati in onda nella quarta stagione. Come ...

