Advertising

Gazzetta_it : Roma,eri meglio prima? Ai punti i giallorossi di # Fonseca superano Mou - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #JuveRoma. Tammy c'è! ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : Mourinho: “Guardiamo la classifica e non abbiamo fatto punti. Ma è stata una grande Roma sotto tutti gli aspetti” #JuveRoma - proietta : RT @AnsaRomaLazio: Roma; Mourinho, gara con Juve non da dimenticare ma da ricordare. 'Orsato? Contento di non aver detto nulla, e continuo… - infoitsport : Roma, Mourinho: “C’è una partita da giocare e da vincere” -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

Oggi ha partecipato (con poche parole) alla conferenza stampa alla vigilia di Bodo Glimt -. Queste le sue parole. Come è stato scendere dall'aereo? Questi tipi di temperatura non li conosco Cosa ...Per chiudere questa giornata di grandi eventi sportivi, due appuntamenti con la nona giornata della Serie A Tim, alle 18:00- Napoli ,e Spalletti si trovano da avversari dopo un grande ...NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! La conferenza stampa di Mourinho La Roma dopo la rifinitura è volata in Norvegia, do ...Josè Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del possibile rientro di Zaniolo in vista del Napoli ...