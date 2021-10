RIVELAZIONI SHOCK DI EX DIPENDENTE PFIZER: “Vaccini con Luciferasi, Ossido di Grafene e Cellule Fetali Abortive” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ENGLISH VERSION Fonte originale: articolo di Gospa News Le fiale di vaccino PFIZER/BioNTech si illuminano di blu fluorescente e contengono un enzima chiamato Luciferase, ha detto a LifeSiteNews un ispettore di qualità per l’azienda farmaceutica in un’intervista esclusiva questa settimana. “Il vaccino brilla, almeno quello di PFIZER”, ha detto Melissa Strickler, che ha lavorato per il … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ENGLISH VERSION Fonte originale: articolo di Gospa News Le fiale di vaccino/BioNTech si illuminano di blu fluorescente e contengono un enzima chiamato Luciferase, ha detto a LifeSiteNews un ispettore di qualità per l’azienda farmaceutica in un’intervista esclusiva questa settimana. “Il vaccino brilla, almeno quello di”, ha detto Melissa Strickler, che ha lavorato per il … proviene da Database Italia.

