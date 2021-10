Risparmio | italiani risparmiatori ma non ancora fuori dalle difficoltà

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –meno preoccupati dalla pandemia e più concentrati sul futuro del Paese, ma nonda guado delleche hanno accompagnato l’emergenza sanitaria, ad esempio sotto il profilo economico e lavorativo. E’ quanto emerge dall’indagine annuale “Glie il”, realizzata da ACRI insieme a Ipsos in occasione della Giornata Mondiale del. A questo proposito, il Presidente dell’ACRI Francesco Profumo ha parlato di una “polarizzazione” della società italiana che ha “radici antiche” ed ” è stata acuita dalla crisi economica e sociale innescata dalla pandemia”. “Chi riusciva ad accumulare risparmi prima della crisi ha continuato a farlo in maniera crescente anche in anni di incertezza e chiusure di attività. – ha ...

Advertising

serenel14278447 : RT @Adnkronos: Indagine Acri-Ipsos: un quinto delle famiglie dichiara di essere stato colpito direttamente dalla #crisi negli ultimi 12 mes… - bancaditalia : #Spiegatimeglio La #GiornataMondialedelRisparmio è organizzata come ogni anno dall’@Acri, sotto l’Alto Patronato de… - geekeconomist : @davcarretta @intesasanpaolo Conosco un gran numero di Italiani all'estero, con elevata capacità di investimento e… - IpsosItalia : RT @RedattoreSocial: 'Gli italiani e il risparmio': paese diviso tra chi sta bene e chi sempre peggio. I risultati dell'indagine di @acri_u… - RedattoreSocial : 'Gli italiani e il risparmio': paese diviso tra chi sta bene e chi sempre peggio. I risultati dell'indagine di… -

Ultime Notizie dalla rete : Risparmio italiani

Inoltre, ricordiamo cosa deve avvenire quando glidecidono di cambiare la loro residenza e spostarsi in un Paese estero. Infatti, come abbiamo visto precedentemente, glinon ...E' quanto emerge dall'indagine annuale "Glie il" , realizzata da ACRI insieme a Ipsos in occasione della Giornata Mondiale del. A questo proposito, il Presidente dell'...150 miliardi a disposizione delle imprese italiane per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo facendo leva su tre driver: competitività, innovazione, sostenibilità. Inoltre Intesa Sanpaolo e C ...Come funziona il conto corrente italiano per residenti all'estero? Innanzitutto sì, è possibile averlo. Andiamo più nel dettaglio capendo come muoverci.