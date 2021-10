Renzi: “Finché mi chiamano continuerò a girare all’estero” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ieri sono tornato da Atene, dove ho parlato di crisi demografica e di pari opportunità nell’Europa di domani. Lunedì prossimo sarò in Germania. Tutto questo per tutti quelli che si lamentano dei miei interventi all’estero. Finché mi chiamano e vogliono sapere le mie idee, continuerò a girare senza farmi fermare dagli odiatori per professione e dagli invidiosi per vocazione”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Il leader di Iv parla poi della vicenda Open. “Non mi fermano nemmeno le polemiche sulle indagini”, scrive Renzi spiegando: “L’udienza dal GUP sarà nella primavera 2022, questo processo ci accompagnerà almeno fino al 2025”. “Basta avere pazienza e la verità arriva: il tempo è davvero galantuomo, come dimostrano le varie cause che sto e stiamo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ieri sono tornato da Atene, dove ho parlato di crisi demografica e di pari opportunità nell’Europa di domani. Lunedì prossimo sarò in Germania. Tutto questo per tutti quelli che si lamentano dei miei interventimie vogliono sapere le mie idee,senza farmi fermare dagli odiatori per professione e dagli invidiosi per vocazione”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. Il leader di Iv parla poi della vicenda Open. “Non mi fermano nemmeno le polemiche sulle indagini”, scrivespiegando: “L’udienza dal GUP sarà nella primavera 2022, questo processo ci accompagnerà almeno fino al 2025”. “Basta avere pazienza e la verità arriva: il tempo è davvero galantuomo, come dimostrano le varie cause che sto e stiamo ...

mi chiamano e vogliono sapere le mie idee, continuerò a girare senza farmi fermare dagli odiatori per professione e dagli invidiosi per vocazione'. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima ...