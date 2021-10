“Prescrizione, nel nostro sistema penale coesistono due codici distinti: uno per i galantuomini e l’altro per i comuni cittadini” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Di fatto nel nostro sistema penale coesistono due codici distinti; uno per i “galantuomini” (cioè le persone che, in base al censo o alla collocazione politico- sociale, sono considerati “per bene” a prescindere…), l’altro per i cittadini comuni. I primi possono contare su difensori e consulenti tecnici costosi e agguerriti, professionalmente in grado di sfruttare l’opportunità di eccezioni d’ogni tipo, generosamente offerta dagli ingranaggi di una procedura malandata. Per loro, in pratica, il processo può ridursi soprattutto ad aspettare che il tempo si sostituisca al giudice, in attesa della Prescrizione che tutto cancella. Mentre per gli altri cittadini, quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Di fatto neldue; uno per i “” (cioè le persone che, in base al censo o alla collocazione politico- sociale, sono considerati “per bene” a prescindere…),per i. I primi possono contare su difensori e consulenti tecnici costosi e agguerriti, professionalmente in grado di sfruttare l’opportunità di eccezioni d’ogni tipo, generosamente offerta dagli ingranaggi di una procedura malandata. Per loro, in pratica, il processo può ridursi soprattutto ad aspettare che il tempo si sostituisca al giudice, in attesa dellache tutto cancella. Mentre per gli altri, quelli ...

...di immobili da parte di Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione delle attività (nostro caso culturali) potrà essere concesso previa convenzione" è unache,...In particolare, la Cassazione fa iniziare il decorso delladal giorno successivo alla scadenza dei trenta giorni dalla data prevista per la dichiarazione annuale dei redditicaso ...L'Ente intermedio non ha ancora adempiuto alle disposizioni regionali per il controllo dei carichi trasportati nel Sulcis ...La prescrizione del bollo auto è di 3 anni . Attenzione però: tale termine può essere allungato, e quindi posticipato, con l'invio di solleciti di pagamento o con la notifica della cartella esattorial ...