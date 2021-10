(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un po’ come Thelma e Louise mettevano a segno rapine, in tutto il territorio della Capitale, sperando di non essere acciuffati. Gli autori sono, appunto, unadi romani – di 47 e 51 anni – che proprio ieri si sono introdotti furtivamente nel magazzino di un negozio di casalinghi ad. I due hanno provato a rubare vari prodotti di cosmetica, profumi, riempendo così un intero carrello. Tuttavia, il responsabile dell’esercizio commerciale si è accorto – a causa dei rumori – che qualcosa non andava: controllando ha così sorpreso lasul fatto. Nel tentativo di fermarli, però, è nata una violenta aggressione nel corso della quale il malvivente ha estratto unferendo leggermente il dipendente. Dopodiché i due sono fuggiti, lasciando l’intera refurtiva per mettersi in ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia, coppia nella vita e…nel lavoro: tentano la rapina e aggrediscono con un taglierino il titolare - GHERARDIMAURO1 : Il Faro online: Ostia, niente bagnini durante la settimana: coppia rischia di affogare. - ilfaroonline : Ostia, niente bagnini durante la settimana: coppia rischia di affogare - sailorjoonie__ : Sono sempre stati la coppia bad boy×shy guy. Ce guardateli: Namu con il taglio al sopracciglio, il cappellino dei R… - TRIESTE_news : Podismo, la 'strana coppia' Palmulli-Cattaneo è tornata. Appuntamento alla Roma-Ostia - -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia coppia

RomaToday

Nel 2019, i due sarebbero riusciti a vendere a una giovaneun appartamento che non era nella ... Roma, da Tor Bella Monaca a: viaggio nei quartieri del non voto. 'Noi, dimenticati dalla ...Davide Di Marco della sezione di Ciampino, a coadiuvarlo Amir Salama diLido, Lorenzo D'... Probabile 4 - 3 - 1 - 2 per mister Volpe, con Paroni in porta e retroguardia composta dalla...Ostia è in lutto. Sofia P., una bambina di 5 anni, è morta schiacciata da una porta da calcio. Troppo gravi le lesioni riportate dalla piccola a seguito di un incidente avvenuto mentre stava giocando ...Terza giornata di regular season per il futsal maschile: Pesaro e Petrarca al comando della classifica, sorpresa Ciampino Aniene che vince anche con il Manfredonia. Domani di nuovo in campo per il tur ...