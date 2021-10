Oggi 20 ottobre preghiamo Santa Irene del Portogallo, a cui volevano infrangere la sua purezza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre è in convento, un suo tutore tenta di “corrompere” la sua verginità e, per questo, da lì è espulsa. Ma nonostante tutto la drammatica vicenda, la sua fede in Dio rimane salda. E’ una Santa dalla storia molto controversa, ma che vede la sua vita comunque legata a Dio. 20 ottobre: Irene e la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre è in convento, un suo tutore tenta di “corrompere” la sua verginità e, per questo, da lì è espulsa. Ma nonostante tutto la drammatica vicenda, la sua fede in Dio rimane salda. E’ unadalla storia molto controversa, ma che vede la sua vita comunque legata a Dio. 20e la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

