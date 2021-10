Maurizio Bigazzi eletto presidente di Confindustria Toscana

Advertising

Sette proposte per il rilancio della Toscana. Sono quelle che ha presentato, eletto all'unanimità presidente di Confindustria Toscana , all'unanimità., che è anche presidente di Confindustria Firenze, resterà in carica per il quadriennio 2021 - 2025 .FIRENZE, 20 ottobre '21 "è stato eletto questa mattina a Firenze, dal Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana, all'unanimità. Resterà in carica per il quadriennio 2021 - 2025.- che è anche ...Bigazzi nuovo presidente Confindustria Toscana, dopo l'elezione alla camera fiorentina un nuovo riconoscimento ...Maurizio Bigazzi è stato eletto questa mattina a Firenze, dal Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana, all’unanimità. Resterà in carica per il quadriennio 2021-2025.