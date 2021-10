Mascherine non a norma per oltre un miliardo di euro, sequestri anche nelle Marche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA - Una notifica di sequestro di Mascherine chirurgiche, ffp2 ed ffp3 non a norma, firmata dalla procura di Roma. anche le Marche si sono viste recapitare il decreto legato all'inchiesta che ha ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA - Una notifica di sequestro dichirurgiche, ffp2 ed ffp3 non a, firmata dalla procura di Roma.lesi sono viste recapitare il decreto legato all'inchiesta che ha ...

Advertising

DSantanche : Sempre garantista, mi limito a constatare che quest'uomo ha avuto in mano un potere straordinario eppure ha lasciat… - fattoquotidiano : Mascherine di Stato, molte le scuole hanno i corridoi pieni. La dirigente: “Non sappiamo più dove metterle e sono i… - ilriformista : Oltre 45mila contagi e 145 morti per il quarto giorno di seguito in #Inghilterra dove non ci sono #greenpass e masc… - vaniacavi : RT @intuslegens: Avete notato? Nelle nostre piazze non esistono mascherine, vaccini, distanziamenti. Ci vogliamo bene, siamo vivi e felici.… - cribertolla : RT @intuslegens: Avete notato? Nelle nostre piazze non esistono mascherine, vaccini, distanziamenti. Ci vogliamo bene, siamo vivi e felici.… -