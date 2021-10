LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Lodadio, Macchini e Maresca a caccia delle finali! L’Italia vuole stupire (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.12: C’è grande attesa per L’Italia, che scenderà in pedana alle ore 10.20 nel settimo e penultimo raggruppamento, partendo dal cavallo con maniglie. 2.09: Oggi sono in programma le ultime sei suddivisioni, al termine delle quali conosceremo i vari qualificati alle finali (24 per il concorso generale, 8 per le singole specialità). 2.05: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare delle qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. Italia a caccia delle Finali di Specialità – Gli ordini di rotazione Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.12: C’è grande attesa per, che scenderà in pedana alle ore 10.20 nel settimo e penultimo raggruppamento, partendo dal cavallo con maniglie. 2.09: Oggi sono in programma le ultime sei suddivisioni, al terminequali conosceremo i vari qualificati alle finali (24 per il concorso generale, 8 per le singole specialità). 2.05: Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata di garequalificazioni maschili deidi. Italia aFinali di Specialità – Gli ordini di rotazione Buongiorno e benvenuti alla...

