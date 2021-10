LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto in testa nell’All Around! Azzurri a caccia delle finali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.11: ottimo quarto posto per il bielorusso Sharamkou al volteggio: 14.316 per lui, potrebbe valere un posto in finale 5.10: Un errore per lo statunitense Diab agli anelli: 13.366, è fuori dalle finali 5.08: L’olandese Gruenberg 12.733 al corpo libero, S. Hung di Taipei 12.000 nel cavallo con maniglie, Chasazyrovas 12.966 alle parallele, Thorisson 12.266 alla sbarra 5.07: Moldauer si risolleva con gli anelli: 13.466 potrebbe bastare per fargli risalire un po’ la china nell’Alla Around, non per le finali dis pecialità, ovviamente. 5.03: Dopo tre rotazioni Tvorogal è nono nell’All Around, Moldauer è precipitato al 12mo posto, Kuzmickas è 13mo 5.01: Si chiude la quarta rotazione con l’11.833 del rappresentante di Taipei Hung al corpo libero 4.59: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.11: ottimo quarto posto per il bielorusso Sharamkou al volteggio: 14.316 per lui, potrebbe valere un posto in finale 5.10: Un errore per lo statunitense Diab agli anelli: 13.366, è fuori dalle5.08: L’olandese Gruenberg 12.733 al corpo libero, S. Hung di Taipei 12.000 nel cavallo con maniglie, Chasazyrovas 12.966 alle parallele, Thorisson 12.266 alla sbarra 5.07: Moldauer si risolleva con gli anelli: 13.466 potrebbe bastare per fargli risalire un po’ la chinaa Around, non per ledis pecialità, ovviamente. 5.03: Dopo tre rotazioni Tvorogal è nonoAround, Moldauer è precipitato al 12mo posto, Kuzmickas è 13mo 5.01: Si chiude la quarta rotazione con l’11.833 del rappresentante di Taipei Hung al corpo libero 4.59: ...

