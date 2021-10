Lampi di vero Vidal | dopo il mese nero torna ' valore aggiunto' e vede la Juve

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) All'improvviso rieccounai margini, il cileno ritrova il posto da titolare per la prima volta in stagione firmando finalmente una prestazione maiuscola . Ricaricate le pileil ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Lampi di vero Vidal: riscatta un mese da incubo, torna 'valore aggiunto' e vede la Juve - sportli26181512 : Lampi di vero Vidal: riscatta un mese da incubo, torna 'valore aggiunto' e vede la Juve: Lampi di vero Vidal: risca… - Gazzetta_it : Lampi di vero Vidal: riscatta un mese da incubo, torna 'valore aggiunto' e vede la Juve - frances92421966 : @OmegaSlayer È vero. Ieri sera stavo alla stazione Termini, e facevano questi lampi in direzione Castelli Romani -

Ultime Notizie dalla rete : Lampi vero

La Gazzetta dello Sport

All'improvviso riecco Vidal. Dopo un mese ai margini, il cileno ritrova il posto da titolare per la prima volta in stagione firmando finalmente una prestazione maiuscola . Ricaricate le pile dopo il ...Fuori Frantti e dentro Grobelna per le ospiti, ma duecentrali consecutivi di Danesi ed il muro di Zakchaiou su Cazaute a spingere laVolley sul 17 - 12. Stysiak e Gennari attaccano bene ...Il centrocampista cileno, un gol e un assist contro lo Sheriff, è stato uno dei protagonisti del successo nerazzurro ...La Vero Volley Monza femminile parte sottotono ma poi rientra alla grande, facendo esultare, per la prima volta in stagione, il pubblico dell'Arena di Monza.