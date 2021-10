La Serie A non si fida dei numeri di Dazn: ascolterà Upa e Auditel (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Serie A, in tre sul Medioriente MF – Milano Finanza, pagina 16, di Francesco Bertolino. La Serie A cerca una soluzione al rebus dei diritti televisivi in Medioriente. Secondo quanto risulta a MF – Milano Finanza, la Lega è pronta a conferire mandato esplorativo a tre intermediari: Kosmos, Img e Infront. La prima, Kosmos, è la società fondata dal calciatore del Barcellona, Gerard Piqué, e partecipata da Lionel Messi. Il gruppo si sta facendo strada nel business sportivo, mentre Img e Infront sono attive da anni nel settore e hanno già lavorato più volte con la Serie A. L’auspicio è che con la loro rete di relazioni i tre intermediari siano in grado di sbloccare una partita sempre più complessa e di guadagnare al campionato italiano almeno una parte dei 336 milioni assicurati dalla qatariota BeIn nello scorso triennio per l’area ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 20 ottobre 2021)A, in tre sul Medioriente MF – Milano Finanza, pagina 16, di Francesco Bertolino. LaA cerca una soluzione al rebus dei diritti televisivi in Medioriente. Secondo quanto risulta a MF – Milano Finanza, la Lega è pronta a conferire mandato esplorativo a tre intermediari: Kosmos, Img e Infront. La prima, Kosmos, è la società fondata dal calciatore del Barcellona, Gerard Piqué, e partecipata da Lionel Messi. Il gruppo si sta facendo strada nel business sportivo, mentre Img e Infront sono attive da anni nel settore e hanno già lavorato più volte con laA. L’auspicio è che con la loro rete di relazioni i tre intermediari siano in grado di sbloccare una partita sempre più complessa e di guadagnare al campionato italiano almeno una parte dei 336 milioni assicurati dalla qatariota BeIn nello scorso triennio per l’area ...

Advertising

redazioneiene : Se tutti sappiamo cosa fare per dare un senso alla morte di una persona, o almeno ci proviamo, per i cani non è mai… - Gazzetta_it : Ipocrisia, imbrogli e abuso di pronto soccorso: non è ora di smetterla con la gente a terra? C’è chi dice no, di… - stebellentani : Se Lukaku fallisce tre volte su quattro in Premier, se da noi fa benissimo in Serie A (tranne nei big match) e male… - metrononio : RT @StalkerAnsya: Raga ghost whisperer è la vera serie della vita io da piccola amavo tutto, amavo le vibes ma soprattutto amavo melinda e… - Castannaa_ : RT @StalkerAnsya: Raga ghost whisperer è la vera serie della vita io da piccola amavo tutto, amavo le vibes ma soprattutto amavo melinda e… -