"Il Testimone": i nuovi episodi del programma di Pif (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nona edizione per il programma Nona edizione de Il Testimone, vero e proprio cult televisivo che aveva già inaugurato il canale Sky Documentaries con una emozionante puntata su Giulio Regeni. Il Testimone, produzione originale Sky prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, è il programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif. Due episodi de Il Testimone, in onda sabato 23 e sabato 30 ottobre su Sky Documentaries, disponibili anche on demand e in streaming su NOW. Pif si è fermato alcuni giorni a Lampedusa, per raccontare quel lembo d'Italia più vicino all'Africa che all'Europa, le cui coste vivono il continuo contrasto tra la bellezza del paradiso turistico e i drammi dell'immigrazione via mare. Leggi anche: Lo sfogo di Pif contro Crocetta: «Se non riesce a ...

