Handbike e inclusione | il “World Inclusive Trip” di Sasha Avdevich a San Felice Circeo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) San– Sanha ospitato presso il “Centro Ferie Salvatore” – struttura alberghiera attrezzata anche per persone con disabilità – una tappa del “Trip” di Sasha. Sashaè un paratleta blielorusso di 36 anni, rimasto disabile nel 2011 a seguito di un incidente motociclistico. Sasha ha fondato un’associazione per disabili al fine di aiutare persone nella sua stessa situazione; ha inoltre aperto una catena di caffetterie in Bielorussia, gli “Barista”, dove lavorano solo persone disabili, e, nel 2017, ha iniziato ad attraversare l’Europa in(bicicletta a trazione manuale per persone in sedia a rotelle) per lanciare il suo messaggio di ...