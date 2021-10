GF Vip 6, squalifica in arrivo per due concorrenti? Il web è inferocito! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ vicina la squalifica per due concorrenti del GF Vip 6. Andiamo a vedere cos’è successo e perchè è scoppiata la rivolta social. Non si fermano le polemiche sul GF Vip 6, dopo l’ultimo scivolone che vede coinvolti Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Nella casa più spiata dagli italiani, i due ex sono stati sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ vicina laper duedel GF Vip 6. Andiamo a vedere cos’è successo e perchè è scoppiata la rivolta social. Non si fermano le polemiche sul GF Vip 6, dopo l’ultimo scivolone che vede coinvolti Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Nella casa più spiata dagli italiani, i due ex sono stati sono L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, il pubblico chiede la squalifica di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgè - infoitcultura : Gf Vip, squalifica per Gianmaria e Soleil?/ 'Saremmo due handicappati!': è polemica - infoitcultura : “GF Vip”, nella casa volano parole pesanti: rischio squalifica per due concorrenti - lian76it : Alfonso??? Non fare orecchie da mercante! #Gfvip Gf Vip, squalifica per Gianmaria e Soleil?/ “Saremmo due han… - supermalaxx : -