Francesco Facchinetti denuncia McGregor e pubblica le prove | “Per chi credeva che scherzassi”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)e posta la foto della. La vicenda dell’aggressione subita da DJall’hotel St. Regis di Roma non ha fine, e in ultima battutaha postato la foto dellapresentata ai Carabinieri subito dopo l’episodio. Negli ultimi giorni due personaggi, principalmente, si sono esposti per difenderee dalle accuse di aver raccontato il falso e di aver cercato visibilità. Benji Mascolo, per esempio, in un video postato sui social ha raccontato di essere stato presente durante il fatto. Il marito di Bella Thorne ha confermato tutto il racconto diffuso da, aggiungendo anche le sue considerazioni personali. ...