Fdi, Rampelli: non parlo male di Michetti, non cado in trappola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “Non cado nella trappola di parlare male di Michetti. Il ragionamento fatto dal centrodestra è stato limpido. Ha ritenuto che Roma fosse per sua natura e storia una città prevalentemente di centrosinistra e sarebbe stato utile fare questa sperimentazione, mettere cioè in campo un candidato competente, inclusivo che entrasse in correlazione con quell’elettorato”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia nel corso del confronto su Formiche.it, ‘Il nuovo sindaco di Roma e la capitale che verrà’, moderato dal giornalista Andrea Picardi, al quale hanno partecipato Rosario Cerra, presidente del Centro per l’Economia Digitale, Susanna Novelli, capo della cronaca di Roma del Tempo, Patrizia Prestipino, deputata Partito democratico, Marco ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “Nonnelladi parlaredi. Il ragionamento fatto dal centrodestra è stato limpido. Ha ritenuto che Roma fosse per sua natura e storia una città prevalentemente di centrosinistra e sarebbe stato utile fare questa sperimentazione, mettere cioè in campo un candidato competente, inclusivo che entrasse in correlazione con quell’elettorato”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia nel corso del confronto su Formiche.it, ‘Il nuovo sindaco di Roma e la capitale che verrà’, moderato dal giornalista Andrea Picardi, al quale hanno partecipato Rosario Cerra, presidente del Centro per l’Economia Digitale, Susanna Novelli, capo della cronaca di Roma del Tempo, Patrizia Prestipino, deputata Partito democratico, Marco ...

