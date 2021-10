Facebook potrebbe non chiamarsi più Facebook

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La prossima settimanacambiare nome. Mark Zuckerberg sta pianificando la presentazione formale del nuovo nome giovedì prossimo a Connect, l’annuale conferenza sulla realtà virtuale del colosso dei social. A dare la notizia è Alex Heath, reporter di The Verge che si occupa quasi esclusivamente die dei social network connessi all’azienda. Ogni rebrand è una notizia perché non è solo estetico: significa che qualcosa sta succedendo. Secondo Heath, Zuckerberg vuole ripulire un po’ l’immagine della sua creatura, e mostrare al pubblico di essere molto più concentrato sulla costruzione del “metaverso”, un universo dove la realtà aumentata e virtuale convivono con quella fisica. A fine luglio, il fondatore aveva detto a The Verge che “nei prossimi anni, passeremo dall’essere ...

Il Post

... dicesotto assedio, i tormenti del non più giovane Zuckerberg Londra discute una legge per aumentare la sicurezza sui social La prossima settimanacambiare nome. ......intende creare una nuova holding per inglobare le varie attività social e i nuovi progetti... 'Connect', in programma il 28 ottobre, anche se il nuovo nomeessere svelato prima di ...Facebook non sarebbe la prima grande società a cambiare marchio man mano che si evolve. Secondo la fonte interna alla compagnia, il nuovo nome è custodito gelosamente da poche persone anche ai piani p ...Zuckerberg sta pianificando la presentazione del nuovo nome giovedì prossimo. Secondo gli esperti è un modo per ripulire l'immagine del social network dopo mesi molto difficili ...