Facebook cambia nome, ecco quando arriverà la conferma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Facebook ha annunciato che i vertici della multinazionale hanno deciso di cambiare il nome all'azienda: ecco quando arriverà la conferma. Secondo un nuovo rapporto di The Verge, i vertici di Facebook stanno pianificando di cambiare il nome all'azienda entro la fine di questo mese, con l'obiettivo di concentrarsi maggiormente sul suo ruolo nella costruzione del metaverso. Il nome, secondo quanto riferito, rifletterà anche il ruolo di Facebook nei confronti delle altre società e dei programmi di sua proprietà come Instagram, WhatsApp e Oculus. La conferma del possibile nuovo nome della multinazionale arriverà durante la conferenza ...

