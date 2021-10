F1, il ritorno di Flavio Briatore nel Circus: un ruolo diverso e di gestione dell’intrattenimento nel paddock (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Flavio Briatore, atto III. Lo si potrebbe definire così l’eventuale ritorno del manager italiano in F1 dopo le prime due esperienze da Team Principal di Benetton e Renault coincise con sette titoli mondiali vinti tra il 1994 e il 2006, ma anche con il tanto discusso “Crashgate”. Un vero e proprio caso esploso dopo l’incidente di Nelson Piquet Jr. nel GP Singapore del 2008. Secondo l’accusa della FIA si trattava di una manovra studiata dal muretto Renault gestito da Briatore, per favorire la strategia dello spagnolo Fernando Alonso (vincitore di quella gara). Una ricostruzione da sempre negata dal manager nostrano, radiato dalla F1 nel 2009 e scagionato un anno dopo. Un rapporto quindi molto intenso tra l’ex Team Principal delle due scuderie citate e il Circus. L’apertura di nuovo capitolo però potrebbe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021), atto III. Lo si potrebbe definire così l’eventualedel manager italiano in F1 dopo le prime due esperienze da Team Principal di Benetton e Renault coincise con sette titoli mondiali vinti tra il 1994 e il 2006, ma anche con il tanto discusso “Crashgate”. Un vero e proprio caso esploso dopo l’incidente di Nelson Piquet Jr. nel GP Singapore del 2008. Secondo l’accusa della FIA si trattava di una manovra studiata dal muretto Renault gestito da, per favorire la strategia dello spagnolo Fernando Alonso (vincitore di quella gara). Una ricostruzione da sempre negata dal manager nostrano, radiato dalla F1 nel 2009 e scagionato un anno dopo. Un rapporto quindi molto intenso tra l’ex Team Principal delle due scuderie citate e il. L’apertura di nuovo capitolo però potrebbe ...

Advertising

infoitsport : F1 - Flavio Briatore annuncia sui social il ritorno nel circus - infoitsport : Flavio Briatore, 'restate sintonizzati': clamoroso ritorno in Formula 1, il messaggio spazza via i dubbi - infoitsport : F1 | Ufficiale il ritorno di Flavio Briatore: ecco cosa farà - infoitsport : Fomula 1, Flavio Briatore vicino al ritorno: gestirà intrattenimento e accoglienza nel Paddock Club - Eurosport_IT : Briatore potrebbe tornare in F1, il progetto lo vede assumere il comando e la gestione dell'intrattenimento dei Pad… -