Eventi e scadenze del 20 ottobre 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Martedì 19/10/Appuntamenti: Finance in Common Summit – La seconda edizione del Global Summit of all Public Development Banks si svolge a Roma ed è ospitato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in partnership con l’International Fund for Agricultural Development (IFAD) e con il supporto di Finance in Common Coalition (fino a mercoledì 20/10/) Conferenza di ricerca congiunta Banca d’Italia-Bank of England – La Conferenza di ricerca congiunta Banca d’Italia e Bank of England “The macro-financial impacts of climate change and the net zero transition” sarà aperta da Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, e Andrew Bailey, Governatore della Banca d’Inghilterra. L’evento mira a promuovere il confronto fra policymaker delle banche centrali ed eminenti accademici sulle più evolute frontiere della ricerca e comprenderà un dibattito ...