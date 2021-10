Electronic Arts: uno dei creatori di Halo svilupperà un nuovo gioco FPS (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Marcus Lehto, co-creatore della saga di Halo, si è unito ad Electronic Arts per aprire un nuovo studio, dove avrà modo di sviluppare un gioco FPS Marcus Lehto ha lavorato a Halo, Halo 2 ed Halo 3, per poi creare un nuovo studio, V1 Interactive, e produrre Disintegration, un nuovo titolo multiplayer sparatutto. Purtroppo, questo gioco non lo ha condotto al successo atteso, tant’é che ha dovuto chiudere bottega quest’anno, ma non prima di aver tirato giù i server del gioco solo cinque mesi dopo aver lanciato il titolo. Quando Lehto si trovava a Bungie, ha avuto una carriera di successi, ma non è riuscito ad ottenere lo stesso una volta separatosi dal suo vecchio team. Nonostante ciò, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Marcus Lehto, co-creatore della saga di, si è unito adper aprire unstudio, dove avrà modo di sviluppare unFPS Marcus Lehto ha lavorato a2 ed3, per poi creare unstudio, V1 Interactive, e produrre Disintegration, untitolo multiplayer sparatutto. Purtroppo, questonon lo ha condotto al successo atteso, tant’é che ha dovuto chiudere bottega quest’anno, ma non prima di aver tirato giù i server delsolo cinque mesi dopo aver lanciato il titolo. Quando Lehto si trovava a Bungie, ha avuto una carriera di successi, ma non è riuscito ad ottenere lo stesso una volta separatosi dal suo vecchio team. Nonostante ciò, ...

Advertising

CentralChartsIT : $EA #ELECTRONICARTS - Giornaliero: La tendenza di fondo ribassista è molto forte per ELECTRONIC ARTS INC., ma il br… - Romia_IA : $EA #ELECTRONICARTS - Giornaliero: La tendenza di fondo ribassista è molto forte per ELECTRONIC ARTS INC., ma il br… - GamingTalker : La FIFA dice di essere aperta al lavorare con altri sviluppatori dopo una possibile rottura con Electronic Arts… - JoviAcm : RT @donnie_darko82: @JoviAcm Castillejo 77 e Saele 76. Quelli di Electronic Arts dovrebbero smettere di sviluppare videogame sul calcio sol… - infoitscienza : Fifa: divorzio praticamente annunciato da Electronic Arts - Anche Konami potrebbe rientrare in ballo -