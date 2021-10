È terminata l’imbattibilità dell’Atletico Mineiro

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) È, dopo diciotto gare senza sconfitte (quattordici vittorie e quattro pareggi),in campionato della capolista Atleticoche nonostante sia andata in vantaggio dopo circa un’ora di gioco, è stata successivamente rimontata e battuta per 2-1 in trasferta sul campoGoianiense, per ironia della sorte la stessa squadra con cui era iniziata la serie positiva (per la cronaca i risultati utili consecutivi sono diciotto e non diciannove in quanto la gara col Gremio, prevista per l’ultima giornata del girone d’andata, è stata rinviata). Non ne approfitta di questa battuta d’arresto il Flamengo che, pur essendo sceso in campo dopo e, quindi, già sapendo della sconfitta, non è andato oltre il pareggio casalingo (0-0) contro la ...