Draghi | “Grazie a chi si è vaccinato ora superando esitazioni”

"Grazie a chi si è vaccinato ora" contro il covid "superando proprie le esitazioni". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni al Senato sul consiglio europeo del 21 e 22 ottobre. "La curva epidemiologica è sotto controllo Grazie al senso di responsabilità dei cittadini, ha quindi aggiunto il premier sottolineando come in Italia la campagna vaccini sia più spedita che nel resto dell'Ue. "Dopo un avvio stentato, la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Nell'Unione europea 4 adulti su 5 hanno avuto almeno una dose, per un totale di 307 milioni di persone. In Italia la campagna procede più spedita della media Ue, a oggi l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente ...

