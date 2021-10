"Draghi al Colle, sicuro. Poi Franco o Cartabia premier E nel 2023 Giorgetti a Palazzo Chigi. Salvini e Meloni..." (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Intervista di Affaritaliani.it a Vittorio Sgarbi, deputato e leader di Rinascimento. Pensa che il Centrodestra possa in maniera compatta convergere sul nome di Silvio Berlusconi al Quirinale? "Potrebbe essere un voto di bandiera, ma si sa già che il prossimo presidente della Repubblica sarà Mario Draghi" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Intervista di Affaritaliani.it a Vittorio Sgarbi, deputato e leader di Rinascimento. Pensa che il Centrodestra possa in maniera compatta convergere sul nome di Silvio Berlusconi al Quirinale? "Potrebbe essere un voto di bandiera, ma si sa già che il prossimo presidente della Repubblica sarà Mario" Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : È davvero surreale che a meno di quattro mesi dall’elezione del presidente della Repubblica molti opinionisti nei t… - bertolire : RT @cpetruccioli: Tutti sentiamo il gran parlare su #Draghi al Quirinale. Ma quanti sarebbero i 'grandi elettori' (in tutti gli schierament… - Paolomasi18 : RT @cpetruccioli: Tutti sentiamo il gran parlare su #Draghi al Quirinale. Ma quanti sarebbero i 'grandi elettori' (in tutti gli schierament… - AristarcoScann1 : RT @cpetruccioli: Tutti sentiamo il gran parlare su #Draghi al Quirinale. Ma quanti sarebbero i 'grandi elettori' (in tutti gli schierament… - AlexTheModLife : RT @cpetruccioli: Tutti sentiamo il gran parlare su #Draghi al Quirinale. Ma quanti sarebbero i 'grandi elettori' (in tutti gli schierament… -