Diretta Zenit - Juve ore 21: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - Quattro gol fatti, zero subiti, sei punti. È questo il bottino della Juve dopo i primi due turni della fase a gironi della Champions League. I bianconeri guidano il Gruppo H ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - Quattro gol fatti, zero subiti, sei punti. È questo il bottino delladopo i primi due turni della fase a gironi della Champions League. I bianconeri guidano il Gruppo H ...

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Zenit San Pietroburgo-Juventus, la sfida in diretta su Prime Video: Se hai cliccato su… - tuttoatalanta : DIRETTA Champions / ZENIT-JUVENTUS, le formazioni ufficiali - OA_Sport : DIRETTA LIVE - UEFA Champions League 2021/22 - La Juventus di Allegri vola in Russia contro lo Zenit San Pietroburg… - sportli26181512 : Zenit San Pietroburgo-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo due successi nelle pri… - SkySport : Zenit San Pietroburgo-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkyUCL #UCL… -