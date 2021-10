Danny | l' ex mancato che ha fatto la storia dello Zenit | ' La Juve mi voleva | poi prese Diego'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il suo italiano è da dieci lode e spiega perché: 'Ero l'interprete di Spalletti!'. Lui, Daniel Alves Gomes detto, fantasista girovago: nato in Venezuela, cresciuto a Madeira insieme a Ronaldo, ...

Il suo italiano è da dieci lode e spiega perché: 'Ero l'interprete di Spalletti!'. Lui, Daniel Alves Gomes detto, fantasista girovago: nato in Venezuela, cresciuto a Madeira insieme a Ronaldo, bandiera a San Pietroburgo. Dopo dopo un centinaio di reti tra i professionisti si è ritirato nel 2018 e oggi fa ...21.00 INTER - SHERIFF Arbitro:Makkelie (Olanda) Assistenti: Hessel Steegstra e Jan de Vries (... In precedenza proteste del Porto per unfischio su Luis Diaz, intervento di Bennacer ...