(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un dato è certo eamministrative, pur essendo territoriali, lo dimostrano: “Gli elettori hanno fatto capire quanto sia importante l’armonia all’interno della coalizione, hanno preferito unche si è manifestato più compatto, rispetto a un centrodestra che ha pagato la propria disunione. Gli elettori chiedono grande unità e compattezza, sono preoccupati, i dati dell’astensione sono da leggere anche come un allarme sociale”. Livio Gigliuto, vicepresidente dell’Istituto Piepoli, analizza con l’Huffpost i flussi elettorati sulla base anche dei sondaggi svolti costantemente in questi mesi.Dottor Gigliuto, partiamo dall’astensione dal momento che più di un italiano su due, il 56%, in questo secondo turno non è andato a votare. Nessun partito è riuscito a intercettare il voto di protesta che invece M5s e un po’ la ...

Advertising

CarloCalenda : La lettura di queste ore del @pdnetwork “si vince mettendo tutto insieme da Conte a Calenda” non mi convince affatt… - CarloCalenda : In queste elezioni amministrative @Azione_it ha eletto circa 65 consiglieri. È un buon debutto. Avanti. I partiti s… - lorepregliasco : È un'analisi che ho già proposto oggi e ripropongo: quando perdi con Michetti e Damilano, con moderati e radicali,… - HuffPostItalia : 'Da queste elezioni arrivano segnali a favore del centrosinistra, ma deve essere unito' - oldmanandsea1 : RT @AnnaLeonardi1: Se fossi ancora nel PD, farei notare ai miei compagni ciò che è emerso da queste elezioni amministrative: l'accordo con… -

Ultime Notizie dalla rete : queste elezioni

...Mi sono candidato per il Congresso degli Stati Uniti nel Nord Dakota e ho perso le. Allo ... Per via didottrine Kelcy Warren e Donald Trump si sentono autorizzati a trattarci come se non ...Difatti sono ormai terminate leamministrative di fine ottobre, che hanno decretato il ... Ricordiamo chevotazioni sono di secondo livello e vedono elettori i Sindaci e i Consiglieri ...Il missionario SMA ritiene che questo sia il modo di fare politica ... corte penale internazionale per crimini contro l'umanità dopo le violenze legate alle elezioni presidenziali del 2010, Gbagbo è ...Per Gigliuto, vicepresidente dell’Istituto Piepoli, "l'astensione è un allarme sociale, M5s paga il suo profilo istituzionale. Gli elettori vogliono armonia in una coalizione" ...