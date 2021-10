Covid, De Luca è una furia: “Se ci distraiamo, a novembre richiudo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn avviso che suona come una minaccia. Vincenzo De Luca avvisa i cittadini, soprattutto i no green pass (definiti “no green pippe”): “In Campania non c’è diritto di cittadinanza per i no green pippe. Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo”. Il presidente della Regione è un fiume in piena durante un incontro con attori e produttori della soap Rai “Un Posto al Sole”. “Siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi al Covid della giornata – ha dichiarato -. C’è un velo di imbecillità, di stupidità e false notizie che purtroppo rischia di condizionare i comportamenti. Non illudiamoci che sia tutto finito. Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo tutto“. Poi De Luca ha raccontato un problema affrontato ieri: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn avviso che suona come una minaccia. Vincenzo Deavvisa i cittadini, soprattutto i no green pass (definiti “no green pippe”): “In Campania non c’è diritto di cittadinanza per i no green pippe. Se continuiamo a distrarci, arichiudiamo”. Il presidente della Regione è un fiume in piena durante un incontro con attori e produttori della soap Rai “Un Posto al Sole”. “Siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi aldella giornata – ha dichiarato -. C’è un velo di imbecillità, di stupidità e false notizie che purtroppo rischia di condizionare i comportamenti. Non illudiamoci che sia tutto finito. Se continuiamo a distrarci, arichiudiamo tutto“. Poi Deha raccontato un problema affrontato ieri: ...

