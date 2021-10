Contro il Legia tornano Demme e Petagna, sulla fascia c’è Zanoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per la partita di domani Contro il Legia, è annunciato un robusto turn over da parte del Napoli di Spalletti. Ne scrive il Corriere dello Sport. Dovrebbero rimanere fuori Osimhen, Politano, Ospina, Fabian, Mario Rui è squalificato e Zielinski è in dubbio. Il quotidiano sportivo scrive quale potrebbe essere la formazione: Meret in porta, titolare di coppa considerando che l’ultima vissuta dal primo minuto risale proprio alla sfida con lo Spartak; una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Zanoli; un tris di centrocampo con Anguissa ed Elmas ai lati del regista Demme, titolare per la prima volta nella nuova stagione; e il tridente Lozano-Petagna-Insigne. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per la partita di domaniil, è annunciato un robusto turn over da parte del Napoli di Spalletti. Ne scrive il Corriere dello Sport. Dovrebbero rimanere fuori Osimhen, Politano, Ospina, Fabian, Mario Rui è squalificato e Zielinski è in dubbio. Il quotidiano sportivo scrive quale potrebbe essere la formazione: Meret in porta, titolare di coppa considerando che l’ultima vissuta dal primo minuto risale proprio alla sfida con lo Spartak; una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e; un tris di centrocampo con Anguissa ed Elmas ai lati del regista, titolare per la prima volta nella nuova stagione; e il tridente Lozano--Insigne. L'articolo ilNapolista.

