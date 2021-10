"Caso Mare Jonio, giusto non riportare i naufraghi in Libia". I pm di Agrigento affondano la "linea Salvini" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo due anni di indagini, la procura siciliana chiede l'archiviazione per l'armatore e il comandante della nave dei Mediterranea, in relazione al salvataggio di 30 migranti nel maggio del 2019. "Trasportarli a Lampedusa era legittimo" Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo due anni di indagini, la procura siciliana chiede l'archiviazione per l'armatore e il comandante della nave dei Mediterranea, in relazione al salvataggio di 30 migranti nel maggio del 2019. "Trasportarli a Lampedusa era legittimo"

