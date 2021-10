Calizzano | ritrovato privo di vita l’88enne disperso nei boschi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)– Si sono concluse luttuosamente le ricerche del fungaioloormai dal pomeriggio del 18 ottobre neidi. Il nucleo cinofili Liguria, nello specifico l’unità Kappa e il suo conduttore VF Mirko Gianuzzi, hal’uomo di 88 anni purtroppodi. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nel pomeriggio di ieri introno alle 13.40. I Vigili del fuoco hanno schierato per le ricerche la squadra 61 del distaccamento di Finale e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), oltre al mezzo UCL (Unità di Comando Locale) che ha coordinato la ricerca degli operatori sul posto fin dalle prime ore. Hanno partecipato alle ricerche anche gli uomini del Soccorso Alpino. L'articolo L'Opinionista.

Un fungaiolo di 88 anni è stato ritrovato morto oggi nei boschi di Calizzano (Savona). Risultava disperso dal primo pomeriggio di ieri: si era allontanato dalla propria abitazione di Finale Ligure dopo pranzo. Sono ancora in corso gli accertamenti investigativi sulla morte del fungaiolo disperso da ieri e ritrovato cadavere nei boschi di Calizzano, in una zona particolarmente impervia. Sul posto stanno ancora operando carabinieri forestali, nucleo SAF dei vigili del fuoco e personale del soccorso alpino.