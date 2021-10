Borsa: Asia tiene guardando a Fed, bene Hong Kong e Taiwan (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Seduta attorno alla parità per la maggioranza dei mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico, con buona intonazione per Hong Kong e Taiwan, che crescono rispettivamente dell'1,2% e dell'1,4%. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Seduta attorno alla parità per la maggioranza dei mercati azionaritici e dell'area del Pacifico, con buona intonazione per, che crescono rispettivamente dell'1,2% e dell'1,4%. ...

Tokyo poco mossa. Misto il resto dell'Asia Chiude intorno alla parità la Borsa di Tokyo , seguendo l'impostazione positiva di Wall Street, la vigilia. Miste le altre principali piazze asiatiche dopo che la banca centrale cinese , come da attese, ha confermato i livelli dei ...

Giappone: deficit commerciale a 622,8 mld yen a settembre, +13% export (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - Le esportazioni del Giappone a settembre sono aumentate per il settimo mese consecutivo, trainate dalla domanda di combustibili minerali, acciaio e prod ...

