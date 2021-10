Attacco hacker alla Siae, rubati dati sensibili artisti: chiesto riscatto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Attacco hacker alla Siae. Sono stati rubati 60 gigabyte di dati sensibili relativi agli artisti iscritti alla Società che sono finiti nel dark web ed è anche stato chiesto un riscatto in bitcoin che, a quanto apprende l’Adnkronos, la Siae non ha intenzione di pagare perché non c’è alcuna garanzia che la diffusione dei dati venga bloccata. La Siae ha fatto segnalazione al Garante della Privacy e una denuncia alla polizia postale che sta indagando. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021). Sono stati60 gigabyte direlativi agliiscrittiSocietà che sono finiti nel dark web ed è anche statounin bitcoin che, a quanto apprende l’Adnkronos, lanon ha intenzione di pagare perché non c’è alcuna garanzia che la diffusione deivenga bloccata. Laha fatto segnalazione al Garante della Privacy e una denunciapolizia postale che sta indagando. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

