Alessandra Mussolini tuona: «Non credo ci siano le condizioni per continuare Ballando con le Stelle». Ecco cosa è successo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alessandra Mussolini Un nuovo caso scoppia a Ballando con le Stelle. Protagonista è Alessandra Mussolini, arruolata quest'anno da Milly Carlucci nelle vesti di opinionista della nuova edizione dello show di Rai 1. L'ex politica, però, minaccia di abbandonare il programma dopo soltanto una puntata. "Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare Ballando con le Stelle" tuona la Mussoli in un post su Instagram. Il motivo della sua ira? Selvaggia Lucarelli, con la quale si è scontrata spesso lo scorso anno (quando era concorrente) e anche sabato tra le due non sono mancate "frecciatine". Questa volta, però, la giurata – a detta della ...

vladiluxuria : Alessandra Mussolini si presenta a @Ballando_Rai vestita come una drag queen, adesso capisco tutto: la sua non era… - GPasqui : RT @CasaPoeta: Alessandra Mussolini abbandona pista e “lotta”. #BallandoConLeStelle - Mattiabuonocore : La Mussolini vuole lasciare Ballando per colpa di Selvaggia Lucarelli? O per merito? ?? - fabiofabbretti : Alessandra Mussolini tuona: «Non credo ci siano le condizioni per continuare #BallandoConLeStelle». Ecco cosa è suc… - bubinoblog : CHOC! ALESSANDRA MUSSOLINI ABBANDONA BALLANDO? 'NON CREDO CI SIANO LE CONDIZIONI...' -