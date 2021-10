Al via la Nuova TV Digitale per alcuni canali Rai e Mediaset: ecco cosa cambia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Parte da quest’oggi il passaggio alla Nuova TV Digitale su codifica MPEG-4 su standard DVBT per alcuni canali della Rai e di Mediaset L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Parte da quest’oggi il passaggio allaTVsu codifica MPEG-4 su standard DVBT perdella Rai e diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

franzrusso : Prende il via la nuova edizione #InsuranceDay2021 una grande occasione per fare il punto sul settore assicurativo a… - davidemaggio : E comunque #CristianoMalgioglio ha dato nuova linfa a #taleequaleshow. Ha spazzato via un po’ di ipocrisia. Proprio lui. Chapeau - Agenzia_Ansa : I muscoli si autoriparano anche senza le staminali. Nuova via della rigenerazione. Novelli: 'Scoperta chiave contro… - TuttoAndroid : Al via la Nuova TV Digitale per alcuni canali Rai e Mediaset: ecco cosa cambia - Sanson538 : Assalto CGIL, arrestato leader di Forza Nuova Palermo: incastrato da un selfie davanti al sindacato -