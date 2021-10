Adesso i No Green Pass hanno anche un inno (di cui non avevamo bisogno) | VIDEO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) hanno scomodato immagini della Madonna, forse per dare sacralità alla manifestazione dopo che alcuni dei manifestanti sgomberati lunedì mattina dal porto di Trieste avevano anche recitato il rosario sotto la guida di Stefano Puzzer. E ora ad accompagnare le manifestazioni di chi sta protestando contro l’estensione della certificazione verde al mondo del lavoro è nato anche l’inno dei No Green Pass. E non è quel coro “la gente come noi non molla mai” gridato davanti alla polizia dai “portuali”. Trieste. Va tutto molto, ma molto bene. Io non ce la faccio a farcela. pic.twitter.com/DxbShxs6fb — abbacchiett (@Gio Ebasta) October 19, 2021 inno No Green Pass, la canzone cantata dal palco di Trieste Una canzone che sembra essere un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021)scomodato immagini della Madonna, forse per dare sacralità alla manifestazione dopo che alcuni dei manifestanti sgomberati lunedì mattina dal porto di Trieste avevanorecitato il rosario sotto la guida di Stefano Puzzer. E ora ad accompagnare le manifestazioni di chi sta protestando contro l’estensione della certificazione verde al mondo del lavoro è natol’dei No. E non è quel coro “la gente come noi non molla mai” gridato davanti alla polizia dai “portuali”. Trieste. Va tutto molto, ma molto bene. Io non ce la faccio a farcela. pic.twitter.com/DxbShxs6fb — abbacchiett (@Gio Ebasta) October 19, 2021No, la canzone cantata dal palco di Trieste Una canzone che sembra essere un ...

