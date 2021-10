A New York si cammina tra le nuvole: sul quarto grattacielo della città arriva “Air”, la piattaforma trasparente a oltre 300 metri di altezza – Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una nuova attrazione turistica sta spopolando a New York. Si tratta di “Air”, l’installazione trasparente e riflettente che regala la sensazione di camminare tra le nuvole, posizionata a oltre 300 metri di altezza sul grattacielo One Vanderbilt, il quarto più alto della città. La piattaforma è stata progettata da Kenzo Digital. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una nuova attrazione turistica sta spopolando a New. Si tratta di “Air”, l’installazionee riflettente che regala la sensazione dire tra le, posizionata a300disulOne Vanderbilt, ilpiù alto. Laè stata progettata da Kenzo Digital. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

