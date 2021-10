Voglia di biondo? Ecco le colorazioni di tendenza per A I 2021-22

Leggi su iodonna

(Di martedì 19 ottobre 2021) Che siano naturali o tinti, i capelli biondi restano un must anche in autunno. Amatissimi da tante donne che li scelgono per un “makeover” rivoluzionario, come hanno fatto di recente la modella Vittoria Ceretti e l’attrice Miriam Leone (per esigenze di set, ndr) o li sposano per sempre, da vere “blonde inside”. Quali tonalità ci aspettano per l’inverno? Capelli biondi: tutte le sfumature didell'autunnoguarda le foto Leggi anche › Colore capelli. Dallo “shimmering” al “silver glow”, ...