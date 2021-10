Vivo Y3s | ennesimo smartphone entry level

(Di martedì 19 ottobre 2021) Durante l’evento di presentazione che ha visto l’ufficialità delS10e, l’azienda presenta un nuovo dispositivo di fascia bassa denominatoY3s. Il nuovonon è da confondere con l’Y33 presentato ad inizio anno o con l’Y3 dello scorso anno. Nonostante siano abbastanza simili presentano alcune sostanziali differenze. IlY3s del 2021 è già disponibile all’acquisto in India a poco meno di 10000 INR. Per il momento lo shopping online dioffre uno sconto del 20% sul prezzo consigliato con un prezzo in sconto di 9500 INR (circa 110 euro). Non sono presenti opzioni di memoria tra cui poter scegliere ma sono disponibili diversi colori tra cui Starry Blue, Mint Green e Pearl White. A bordo delY3s è presente un Helio P35 accompagnato da 2 GB di RAM e da 32 GB di ...

PuntoCellulare : Il nuovo smartphone Vivo Y3s (2021) è stato lanciato oggi in India, un dispositivo di fascia entry level derivato dal modello Y3s dello scorso anno.

Senza troppi clamori, brand della scuderia hi - tech BBK Electronics ha annunciato due smartphone, portando il base gamma Y3s 2021 in India ed il medio - gamma premium S10e in Cina (dal 20 Ottobre per i Singles Day). Il Y3s 2021 (190 grammi, 164.41 x 76.32 x 8.41 mm) ha un display con notch a V per la fotocamera frontale. Il nuovo smartphone Vivo Y3s (2021) è stato lanciato oggi in India, un dispositivo di fascia entry level derivato dal modello Y3s dello scorso anno. Nello sviluppare la versione 2021 di Y3s purtroppo ... Davvero intrigante l'uno due assestato da Vivo ai mercati asiatici, ove ha proposto, nel contempo, il basico Y3S del 2021 in India e, nel mercato interno, il medio-gamma Vivo S10e.