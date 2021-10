Udc | Di Stefano | scelta candidati non vincente

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – “Il centrodestra così come viene percepito dagli elettori ha perso senza se e senza ma. Ladei, che pur hanno dato tutto, non è risultata quella. Ora ci si interroghi sul percorso di selezione delle candidature perché le scelte fatte in solitudine non sono mai vincenti”. Lo ha affermato Marco Di, neoeletto consigliere comunale dell’Udc a Roma. “Gli elettori- aggiunge- torneranno a votare e a scegliere il centrodestra solo se saremo in grado di presentare un progetto credibile senza spazio per gli estremismi di qualsiasi genere. Solo uniti nella proposta torneremo a vincere per il bene delle nostre città e del Paese”. (Agenzia Dire)