Ucciso orso marsicano: travolto in autostrada da un veicolo che non si è fermato

travolto in autostrada forse da un camion che non si è fermato a chiamare i soccorsi. Un bruno marsicano è morto così questa notte sull'A25, in direzione Pescara, al Km 94 tra Avezzano e Celano.

