Retroscena Orsato | beccato a copiare i test post pandemia | il caso

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’arbitro Danielesarebbe statoregolamentari: ildel fischietto di Schio Non si placano le polemiche su Daniele, dopo l’arbitraggio insufficiente nel match tra Juventus e Roma. E sul direttore di gara incombono altre nuvole. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il fischietto di Schio sarebbe statoregolamentari. Questione che spiegherebbe alcune lacune del regolamento per l’arbitro. L’AIA non fermeràdopo Juve-Roma, ma gli farà comunque svolgere la normale trafila per i direttori di gara quando sbagliano: un turno di Var in ...